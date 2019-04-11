Экс-нардепа Крючкова экстрадируют в Украину

Фото: Дмитрий Крючков (twitter.com dw.com)

Бывшего депутата Рады объявили в розыск в 2016 году за вывод средств из компании "Запорожьеоблэнерго"

Бывшего нардепа Дмитрия Крючкова экстрадируют в Украину на следующей неделе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Так, ориентировочно экс-парламентарий должен прибыть в аэропорт "Борисполь" 15 апреля.

"На следующей неделе (экстрадируют, - ред.). Вроде в понедельник (15 апреля) прибудет в "Борисполь". По крайней мере, так запланировано", - рассказал собеседник.

Напомним, в апреле прошлого года в Германии задержали бывшего депутата ВР Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ сообщали, что готовится его экстрадиция в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючков был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

Добавим, в мае 2018-го экс-нардеп от Блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог.