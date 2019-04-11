Екс-нардепа Крючкова екстрадують в Україну

Фото: Дмитро Крючков (twitter.com dw.com)

Колишнього депутата Ради оголосили у розшук у 2016 році за виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго"

Колишнього нардепа Дмитра Крючкова екстрадують в Україну вже наступного тижня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Так, орієнтовно екс-парламентар має прибути в аеропорт "Бориспіль" 15 квітня.

"Наступного тижня (екстрадують, - ред.). Ніби в понеділок (15 квітня) прибуде в "Бориспіль". Принаймні, так заплановано", - розповів співрозмовник.

Нагадаємо, в квітні минулого року в Німеччині затримали колишнього депутата ВР Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". У НАБУ повідомляли, що готується його екстрадиція в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючков був оголошений у розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

Додамо, в травні 2018-го екс-нардеп від Блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу.