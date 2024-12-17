Екс-нардеп Мосійчук звинуватив "азовців" у купівлі елітного житла. Командир полку відповів

Колишній нардеп Ігор Мосійчук днями публічно заявив, що у кількох заступників командира полку "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка "з'явились" квартири в елітному ЖК у Києві. Керівник "азовців" назвав цю заяву ганебною спробою дискредитації полку та пояснив, звідки взялося це житло.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про скандальну заяву екс-нардепа і реакцію "Азову" на неї.

Що саме заявив Мосійчук

Днями Ігор Мосійчук, колишній народний депутат України VIII скликання від Радикальної, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, заявив, що отримав документи, які свідчать, що за короткий проміжок часу одразу у кількох заступників командира полку "Азов" Прокопенка "з'явились" квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва - "Новопечерських Липках".

За його словами, житло купили: Іван "Ігнат" Ігнатьєв, Богдан "Тавр" Кротевич, Микита "Раз-Два" Надточій, Сергій "Мольфар" Цісарук, Олег "Апіс" Хоменко, Святослав "Калина" Паламар.

"Середня вартість кожної квартири, згідно з документами, близько 20 млн гривень або пів млн. доларів. Загальна вартість купленої нерухомості виходить в районі 120 млн гривень. Цікаво, що за документами Кротевич купив ще одну квартиру в Софійській Борщагівці, скромнішу, на 65 квадратів", - заявив Мосійчук.

До свого посту у Facebook екс-нардер прикріпив документи, які начебто підтверджують купівлю нерухомості.

"Чиїм коштом квартири придбані? Навряд кожен з них успішний бізнесмен або може дозволити на зарплатню придбати таку розкіш. Якщо кошти надані кимось з "добрих людей", їх точно було куди спрямувати більш справедливо. Маю на увазі родини полонених та загиблих героїв "Азову", - додав Мосійчук.

Пост Мосійчука у Facebook (скриншот)

Він наголосив, що житло від держави й благодійників мають отримати всі військовополонені, а не лише обрані. Також екс-нардеп закликав журналістів розслідувачів взятися за дану тему, а самого Прокопенка пояснити цю ситуацію. Натомість на питання підписників, звідки у Мосійчука ці документи, він не відповів.

"За інформацією мого джерела, Прокопенко теж вибирав квартиру в цьому ЖК, але вона коштувала 1,2 млн доларів і купівля з якихось причин не відбулася. Поки що…", - заявив екснардеп.

Додамо, що Мосійчука не раз звинувачували у поширенні проросійських наративів та критикували за те, що він виїхав з України під час війни. Раніше прокуратура підозрювала Ігоря в хабарництві, а журналісти розслідувачі заявляли про його незадекларовані статки. Весною 2024 року Центр протидії дезінформації вніс TikTok Мосійчука у перелік сторінок, які розповсюджують російські фейки.

Ігор Мосійчук (фото: Вікіпедія)

Яка відповідь Прокопенка

Через кілька днів після скандальної заяви Мосійчука командир "Азову" Денис Прокопенко відреагував на неї у своєму Facebook.

"Стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азову". Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника - це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію "Азову", - написав Прокопенко.

При цьому він наголосив, що відреагував на подібний закид лише для того, щоб прояснити ситуацію, а не для виправдання. А Мосійчука він назвав ухилянтом, хабарником та медведчуківським пропагандистом, який сидить за кордоном, затіває інтриги і дає коментарі проросійським каналам.

Командир заявив, що завжди звітує перед українцями та іноземними партнерами, які допомагають підрозділу. Тому "Азов" готовий показати зсередини журналістам усі процеси забезпечення бригади з нуля.

"Наші фонди готові пройти будь-який аудит, і він продемонструє, що із зібраних коштів не було взято жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців "Азову", - додав азовець.

Пост Прокопенка у Facebook (скриншот)

Прокопенко також зазначив, що проект "Серце Азовсталі" створив програму для захисників Маріупольського гарнізону та забезпечив житлом сотні військовослужбовців, які втратили його на окупованих територіях та отримали важкі поранення.

"Ті, хто віддав захисту України все, хто роками гарантував мир і безпеку українським містам, хто пережив важкі поранення і російський полон, і чиї помешкання знищені окупантами, мають право отримувати квартири від держави або меценатських програм. Ми і надалі продовжуватимемо забезпечувати житлом наших бійців", - заявив Прокопенко.

Він також дорікнув, що оскільки держава не створила програми забезпечення житлом "азовців", цим займаються командири та меценати.

"Шість квартир, які отримали мої заступники, не входять до програми житлового забезпечення. З цієї програми також не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената. Якщо в діяльності мого заступника буде виявлена корупційна складова, то на наступний же день він буде відсторонений від своїх службових обов’язків та буде притягнутий до відповідальності", – заявив Прокопенко.

Денис "Редіс" Прокопенко (фото: azov.pro)

Додамо, що Прокопенко долучився до "Азову" влітку 2014 року, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Широкине. А вже через три роки його призначили на посаду командира. Він став наймолодшим командиром в історії Національної гвардії та ЗСУ, на той момент йому було 26 років. Після початку повномасштабного вторгнення "Редіс" командував обороною Маріуполя, пройшов російський полон, а після звільнення повернувся в "Азов".