Экс-нардеп Мосийчук обвинил "азовцев" в покупке элитного жилья. Командир полка ответил

Бывший нардеп Игорь Мосийчук на днях публично заявил, что у нескольких заместителей командира полка "Азов" Дениса "Рэдиса" Прокопенко "появились" квартиры в элитном ЖК в Киеве. Руководитель "азовцев" назвал это заявление позорной попыткой дискредитации полка и объяснил, откуда взялось это жилье.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно о скандальном заявлении экс-нардепа и реакции "Азова" на него.

Что именно заявил Мосийчук

На днях Игорь Мосийчук, бывший народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной, который после начала полномасштабного вторжения выехал за границу, заявил, что получил документы, свидетельствующие, что за короткий промежуток времени сразу у нескольких заместителей командира полка "Азов" Прокопенко "появились" квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева - "Новопечерских Липках".

По его словам, жилье купили: Иван "Игнат" Игнатьев, Богдан "Тавр" Кротевич, Никита "Раз-Два" Надточий, Сергей "Мольфар" Цисарук, Олег "Апис" Хоменко, Святослав "Калина" Паламар.

"Средняя стоимость каждой квартиры, согласно документам, около 20 млн гривен или пол млн. долларов. Общая стоимость купленной недвижимости получается в районе 120 млн гривен. Интересно, что по документам Кротевич купил еще одну квартиру в Софийской Борщаговке, более скромную, на 65 квадратов", - заявил Мосийчук.

К своему посту в Facebook экс-нардеп прикрепил документы, которые якобы подтверждают покупку недвижимости.

"За чей счет квартиры приобретены? Вряд ли каждый из них успешный бизнесмен или может позволить на зарплату приобрести такую роскошь. Если средства предоставлены кем-то из "добрых людей", их точно было куда направить более справедливо. Имею в виду семьи пленных и погибших героев "Азова", - добавил Мосийчук.

Пост Мосийчука в Facebook (скриншот)

Он отметил, что жилье от государства и благотворителей должны получить все военнопленные, а не только избранные. Также экс-нардеп призвал журналистов расследователей взяться за данную тему, а самого Прокопенко объяснить эту ситуацию. Зато на вопрос подписчиков, откуда у Мосийчука эти документы, он не ответил.

"По информации моего источника, Прокопенко тоже выбирал квартиру в этом ЖК, но она стоила 1,2 млн долларов и покупка по каким-то причинам не состоялась. Пока что...", - заявил экс-нардеп.

Добавим, что Мосийчука не раз обвиняли в распространении пророссийских наративов и критиковали за то, что он выехал из Украины во время войны. Раньше прокуратура подозревала Игоря во взяточничестве, а журналисты расследователи заявляли о его незадекларированном состоянии. А весной 2024 года Центр противодействия дезинформации внес TikTok Мосийчука в перечень страниц, которые распространяют российские фейки.

Игорь Мосийчук (фото: Википедия)

Какой ответ Прокопенко

Через несколько дней после скандального заявления Мосийчука командир "Азова" Денис Прокопенко отреагировал на нее в своем Facebook.

"Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика - это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова", - написал Прокопенко.

При этом он подчеркнул, что отреагировал на заявление экс-нардепа только для того, чтобы прояснить ситуацию, а не для оправдания. А Мосийчука он назвал уклонистом, взяточником и медведчуковским пропагандистом, который сидит за границей, затевает интриги и дает комментарии пророссийским каналам.

Командир заявил, что всегда отчитывается перед украинцами и иностранными партнерами, которые помогают подразделению. Поэтому "Азов" готов показать изнутри журналистам все процессы обеспечения бригады с нуля.

"Наши фонды готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова", - добавил азовец.

Пост Прокопенко в Facebook (скриншот)

Прокопенко также отметил, что проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения.

"Те, кто отдал защите Украины все, кто годами гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и российский плен, и чьи дома уничтожены оккупантами, имеют право получать квартиры от государства или меценатских программ. Мы и в дальнейшем будем продолжать обеспечивать жильем наших бойцов", - заявил Прокопенко.

Он также упрекнул, что поскольку государство программы обеспечения жильем "азовцев" не создало, этим занимаются командиры и меценаты.

"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената. Если в деятельности моего заместителя будет обнаружена коррупционная составляющая, то на следующий же день он будет отстранен от своих служебных обязанностей и будет привлечен к ответственности", - заявил Прокопенко.

Денис "Рэдис" Прокопенко (фото: azov.pro)

Добавим, что Прокопенко присоединился к "Азову" летом 2014 года, прошел бои за Марьинку, Иловайск, Широкино. А уже через три года его назначили на должность командира. Он стал самым молодым командиром в истории Национальной гвардии и ВСУ, на тот момент ему было 26 лет. После начала полномасштабного вторжения "Редис" командовал обороной Мариуполя, прошел российский плен, а после освобождения вернулся в "Азов".