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Экс-начальнику полиции Одесской области вручили новое подозрение

Одесса, Среда 22 июля 2020 12:26
Экс-начальнику полиции Одесской области вручили новое подозрение
Фото: Дмитрий Головин (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Головина подозревают еще и в недостоверном декларировании  

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило новое подозрение экс-начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину. Он фигурирует в деле о хищении изъятой партии табачных изделий.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Сообщается, что Головину, который возглавлял полицию Одесской области с сентября 2016 по апрель 2019 года, его бывшему заму и двум бизнесменам сообщили о завершении расследования фактов хищения крупной партии табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

Кроме того, на этой неделе бывшему руководству полиции вручили обновленные подозрения в недостоверном декларировании. По данным следствия, Головин не задекларировал в 2018 году право пользования и распоряжением квартирой в Киеве общей площадью более 100 квадратных метров и не внес сведения о праве собственности жены на ценные бумаги стоимостью около 1 млн гривен.

Также его бывший первый заместитель не внес в декларации данные о недвижимости.

Напомним, Головин ушел в отставку в апреле 2019 году, подав рапорт по собственному желанию; в июле его задержали за присвоение и растрату имущества.

Следствие полагает, что частные компании в сговоре с ним незаконно завладели партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров, ее стоимость, по результатам экспертизы превышает 13 млн гривен.

Головина отправили под домашний арест, но в январе 2020 года за него внесли залог в размере более полумиллиона гривен.

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