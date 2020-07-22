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Екс-начальнику поліції Одеської області вручили нову підозру

Одеса, Середа 22 липня 2020 12:26
Екс-начальнику поліції Одеської області вручили нову підозру
Фото: Дмитро Головін (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Головіна підозрюють ще й у недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило нову підозру екс-начальнику поліції Одеській області Дмитру Головіну. Він фігурує у справі про розкрадання вилученої партії тютюнових виробів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що Головіну, який очолював поліцію Одеської області з вересня 2016 року по квітень 2019 року, його колишньому заступнику та двом бізнесменам повідомили про завершення розслідування фактів розкрадання великої партії тютюнових виробів, раніше вилучених з незаконного обігу.

Крім того, цього тижня колишньому керівництву поліції вручили оновлені підозри в недостовірному декларуванні. За даними слідства, Головін не задекларував в 2018 році право користування і розпорядження квартирою в Києві загальною площею понад 100 квадратних метрів і не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн гривень.

Також його колишній перший заступник не вніс до декларації дані про нерухомість.

Нагадаємо, Головін пішов у відставку в квітні 2019 року, подавши рапорт за власним бажанням; у липні його затримали за привласнення і розтрату майна.

Слідство вважає, що приватні компанії у змові з ним незаконно заволоділи партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів. Мова йде про партію обсягом у сім морських контейнерів, її вартість, за результатами експертизи перевищує 13 млн гривень.

Головіна відправили під домашній арешт, але в січні 2020 року за нього внесли заставу в розмірі понад півмільйона гривень.

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