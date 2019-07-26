Экс-начальника полиции Одесской области отправили под домашний арест

Бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечение в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово і Діло".

Также на него суд возложил ряд обязанностей, в частности - ношение электронного браслета. Также Головин обязан сдать загранпаспорта.

При этом Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые подозревают полицейского в завладении чужим имуществом, просили взять Головина под арест с альтернативой залога в сумме 23,13 млн гривен.

Следователи настаивали, что другая более мягкая мера пресечения не обеспечит удовлетворительное процессуальное поведение Головина и он может, по мнению следствия, укрыться от суда и правоохранительных органов, в частности, на территории оккупированного Россией Крыма, где у него есть жилье. Также Головин может влиять на свидетелей, специалистов и экспертов, а также препятствовать следствию иным образом.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, правоохранители в четверг утром задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина. Также местные СМИ Одессы заявляли о задержании его экс-заместителя Гейко.

Отметим, в ноябре 2017 года следователи Генеральной прокуратуры провели обыск на территории Одесского морского торгового порта в 7 контейнерах, где хранились 3,6 млн пачек сигарет для дальнейшего транзита. В ходе обыска были изъяты все пачки сигарет и были переданы на хранение на склад в Одессе. Таким образом сигареты попали в Украину без растаможки.

Согласно предварительному плану, эти сигареты были "уничтожить" на основании решения следственного судьи, составив фиктивный акт уничтожения. Сам товар мог быть продан в Украине или Европе.

Летом 2018 года ГПУ передала это дело в одесскую полицию, однако не Следственному управлению ГУ НП в Одесской области, а в Главк. Тогда Головин и его заместитель Константином Гейко разработали новый план завладения сигаретами, вступив в сговор с местным бизнесменом Александром Чудаковым и другими неустановленными лицами.

Эти сигареты должны были передать на хранение в состав одной из фирм, которую контролирует Чудаков - ООО "Агат-2016". С этим предприятием заместитель Головина подписал договор хранения вещдоков, а сам экс-начальник полиции приказал подчиненным перевезти эти сигареты на склады фирмы Чудакова.

Позже у фирмы, хранившей сигареты, сменился собственник. Предыдущий руководитель сейчас скрывается от правоохранителей за рубежом, ему объявили о подозрении заочно. Эта схема нанесла ущерб владельцам сигарет на 13,46 млн гривен.