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Екс-начальника поліції Одеської області відправили під домашній арешт


Головін повинен носити цілодобово електронний браслет і здати закордонні паспорти

Колишньому керівнику поліції Одеської області Дмитру Головіну Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Також на нього суд поклав низку обов'язків, зокрема - носіння електронного браслета. Також Головін зобов'язаний здати закордонний паспорт.

При цьому Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, які поліцейського підозрюють у заволодінні чужим майном, просили взяти Головіна під арешт з альтернативою застави в сумі 23,13 млн гривень.

Слідчі наполягали, що інша більш м'яка міра запобіжного заходу не забезпечить задовільну процесуальну поведінку Головіна і він може, на думку слідства, сховатися від суду і правоохоронних органів, зокрема, на території окупованого Росією Криму, де у нього є житло. Також Головін може впливати на свідків, спеціалістів та експертів, а також перешкоджати слідству іншим чином.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, в четвер вранці правоохоронці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна. Також місцеві ЗМІ Одеси заявляли про затримання його екс-заступника Гейко.

Зазначимо, в листопаді 2017 року слідчі Генеральної прокуратури провели обшук на території Одеського морського торговельного порту у 7 контейнерах, де зберігалися 3,6 млн пачок сигарет для подальшого транзиту. В ході обшуку були вилучені всі пачки сигарет і були передані на зберігання на склад в Одесі. Таким чином цигарки потрапили в Україну без розмитнення.

Згідно з попереднім планом, ці сигарети були "знищити" на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення. Сам товар міг бути проданий в Україні або Європі.

Влітку 2018 року ГПУ передала цю справу в одеську поліцію, однак не Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області, а в Главк. Тоді Головін та його заступник Костянтином Гейко розробили новий план заволодіння сигаретами, вступивши в змову з місцевим бізнесменом Олександром Чудаковим та іншими невстановленими особами.

Ці сигарети повинні були передати на зберігання до складу однієї з фірм, яку контролює Чудаков - ТОВ "Агат-2016". З цим підприємством заступник Головіна підписав договір зберігання речових доказів, а сам екс-начальник поліції наказав підлеглим перевезти ці сигарети на склади фірми Чудакова.

Пізніше у фірми, яка зберігала сигарети, змінився власник. Попередній керівник зараз переховується від правоохоронців за кордоном, йому оголосили про підозру заочно. Ця схема завдала шкоди власникам сигарет на 13,46 млн гривень.

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