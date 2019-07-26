Экс-начальника полиции Одесской обл. просят арестовать с альтернативой залога

Пресс-секретарь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб заявила, прокуроры просят взять под арест бывшего руководителя полиции Одесской области Дмитрия Головина с альтернативой залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, прокуроры требуют залог в размере 22 млн гривен (870 тыс. долларов).

Кроме того, Костолюб заявила, что в ходе обысков дома у Головина нашли 26 тыс. евро и 13 тыс. долларов наличными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что задержанному экс-главе Национальной полиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Напомним, Головина и Гейко обвиняют в продаже контрафактных сигарет, которые были вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

Так, правоохранители в четверг утром задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина.

В ноябре 2016 года Дмитрий Головин стал начальником Главного управления Нацполиции Одесской области. Замглавы МВД Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны".