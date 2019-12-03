Соратника Трубы задержали на взятке

Экс-начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Игоря Щербину задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также задержан возможный сообщник Щербины - предприниматель в сфере строительства. Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

"Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы. Их задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долларов из оговоренных 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Ранее сообщалось, что у Щербины проводили обыски. Отметим, Игорь Щербина - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является близким соратником Трубы.

В свою очередь, Труба заявил, что ни на руководство Государственного бюро расследований, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на обыски у соратника Трубы. По его словам, это еще один "аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство бюро".