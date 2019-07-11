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Экс-начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 16:24
Экс-начальник Волынской таможни объявлен в розыск
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-начальник Волынской таможни подозревается во взяточничестве

Прокуратура Киевской области объявила в розыск экс-начальника Волынской таможни, который подозревается во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как отмечается, прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-начальника Волынской таможни и двух его подчиненных, которые получали взятки за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины. Действия чиновников нанесли государственному бюджету ущерб на 300 тыс гривен.

Кроме того, экс-начальник Волынской таможни подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, которое было изъято ​​у него при обыске.

Также продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице).

"Учитывая, что подозреваемый на вызов не явился и местонахождение не известно, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе на взятке задержали руководителя военкомата. Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

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