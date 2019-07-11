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Екс-начальник Волинської митниці оголошений в розшук

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 16:24
Екс-начальник Волинської митниці оголошений в розшук
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-начальник Волинської митниці підозрюється в хабарництві

Прокуратура Київської області оголосила в розшук екс-начальника Волинської митниці, який підозрюється у хабарництві і зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як наголошується, прокуратура завершила досудове розслідування в відношенні екс-начальника Волинської митниці та двох його підлеглих, які отримували хабарі за безперешкодний проїзд через державний кордон України. Дії чиновників завдали державному бюджету збитків на 300 тисяч гривень.

Крім того, екс-начальник Волинської митниці підозрюється в незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який було вилучено у нього при обшуку.

Також триває досудове розслідування за фактом вчинення керівником Волинської митниці кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу).

"Враховуючи, що підозрюваний на виклик не з'явився і місцезнаходження не відомо, він оголошений у розшук", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали керівника військкомату. Правоохоронці встановили, що чиновник зміг налагодити механізм отримання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.

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