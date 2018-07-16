Экс-начальник штаба охраны Януковича уговорил бывшего президента сбежать раньше

Экс-начальник штаба охраны Януковича рассказал, як уговорил Януковича сбежать из Украины

Свидетель стороны защиты в Оболонском суде по делу о госизмене экс-президента Украины рассказал о том, что предложил Виктору Януковичу вылететь на день раньше. Об этом в суде сообщил Константин Кобзарь, экс-начальник штаба охраны бывшего президента, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 21 февраля 2018 года около 18 часов позвонил начальник штаба охраны Владимир Павленко и сообщил, что ухудшается погода и утром вертолетами лететь нельзя.

"Вечером сообщили, что "на Майдане активизировались, начали агрессивно себя вести, лозунги скандировали нецензурной бранью, говорили, что нужно с президентом сделать, и что люди собираются к Межигорью. Я настаивал, чтобы мы вылетели 21 вечером. Президент согласился. Вылет запланировали на 11.30 вечера 21 февраля. Вскоре ему сообщили, что автобусы с Майдана подъехали к резиденции Межигорье", - рассказал Кобзарь.

Свидетель зачитал в суде якобы заявление Януковича, продемонстрированное ранее журналистам в Харькове.

"Я уверен, что это пример госпереворота. Я делал все, чтобы это не произошло. Я приехал в Харьков поздно вечером. Я должен был постоянно быть на связи. Я пытаюсь защитить тех людей, которых бандиты преследуют. Я никогда не собираюсь уезжать из страны. Все, что сегодня происходит - это бандитизм. Это моя оценка. Я буду дальше делать все, чтобы остановить кровопролитие. У меня была возможность встречаться с людьми. Я дальше поеду по юго-востоку страны. По моей машине стреляли, у меня нет страха. Я остаюсь на территории Украины", - процитировал свидетель текст так называемого обращения Януковича.

Как сообщало РБК-Украина, ранее экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь рассказал о том, как активисты хотели "расстрелять президента".