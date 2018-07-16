Екс-начальник штабу охорони Януковича вмовив колишнього президента втекти раніше

Екс-начальник штабу охорони Януковича розповів, як умовив Януковича втекти з України

Свідок сторони захисту в Оболонському суді у справі про держзраді екс-президента України розповів про те, що запропонував Віктору Януковичу вилетіти на день раніше. Про це в суді повідомив Костянтин Кобзар, екс-начальник штабу охорони колишнього президента, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 21 лютого 2018 року біля 18 години зателефонував начальник штабу охорони Володимир Павленко і повідомив, що погіршується погода і вранці вертольотами летіти не можна.

"Увечері повідомили, що "на Майдані активізувалися, почали агресивно поводитися, гасла скандували нецензурною лайкою, говорили, що потрібно з президентом зробити, і що люди збираються до Межигір'я. Я наполягав, щоб ми вилетіли 21 ввечері. Президент погодився. Виліт запланували на 11.30 вечора 21 лютого. Незабаром йому повідомили, що автобуси з Майдану під'їхали до резиденції Межигір'я", - розповів Кобзар.

Свідок зачитав в суді нібито заяву Януковича, продемонстровану раніше журналістам у Харкові.

"Я впевнений, що це приклад держперевороту. Я робив все, щоб цього не сталося. Я приїхав до Харкова пізно ввечері. Я повинен був постійно бути на зв'язку. Я намагаюся захистити тих людей, яких бандити переслідують. Я ніколи не збираюся виїжджати з країни . все, що сьогодні відбувається - це бандитизм. це моя оцінка. Я буду далі робити все, щоб зупинити кровопролиття. у мене була можливість зустрічатися з людьми. Я далі поїду по південному сході країни. за моїй машині стріляли, у мене немає страху . Я залишаюся на території України ", - процитував свідчення Геродота ль текст так званого звернення Януковича.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар розповів про те, як активісти хотіли "розстріляти президента".