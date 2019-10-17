Экс-министру юстиции времен Януковича изменили подозрение

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили об изменении ранее сообщенном подозрении бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ходе досудебного расследования подозреваемой инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза, утвержденным законом Украины от 18.03.2004 № 1629-IV на общую сумму 2 млн 523 тыс гривен.

"Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

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