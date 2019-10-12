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Экс-министра юстиции вызвали на допрос в ГПУ

Новости » Политика    12.10.2019 - 02:27
Экс-министра юстиции вызвали на допрос в ГПУ
Фото: Елена Лукаш (kmu.gov.ua)

Лукаш должна явиться в ГПУ 17 октября

Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукаш в Facebook.

В повестке отмечается, что экс-чиновницу вызвали для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенной подозрения и допроса в качестве подозреваемой.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14:00.

Экс-министра юстиции вызвали на допрос в ГПУ

Ранее директор департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что генеральный прокурор Юрий Луценко и его заместители умышленно препятствуют завершению дела Елены Лукаш, которая была главой Минюста при экс-президенте Викторе Януковиче.

Как известно, ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь шла о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен.

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