Екс-міністру юстиції часів Януковича змінили підозру

Прокурори Генеральної прокуратури України (ГПУ) повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

У ході досудового розслідування підозрюваної інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін'юстом на закупівлю послуг, необхідних для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженого законом України від 18.03.2004 № 1629-IV на загальну суму 2 млн 523 тис гривень.

"Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - йдеться в повідомленні.

Раніше директор департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що генеральний прокурор Юрій Луценко та його заступники умисно перешкоджають завершенню справи Олени Лукаш, яка була головою Мін'юсту при екс-президенті Вікторі Януковичі.

Як відомо, ГПУ розслідувало кримінальну виробництво за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у скоєнні кримінальних порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, а також ст. 366 Кримінального кодексу україни – службове підроблення. Мова йшла про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.