ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Екс-міністр Омелян відреагував на підозру в ухиленні від служби

23:40 14.05.2026 Чт
2 хв
Колишній чиновник не став зберігати мовчання і висловився щодо своєї справи
aimg Анастасія Никончук
Екс-міністр Омелян відреагував на підозру в ухиленні від служби Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Володимир Омелян стверджує, що добровільно служив у ЗСУ з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію колишнього міністра інфраструктури України в мережі Facebook.

Читайте також: До 15 тисяч доларів за втечу з армії: ДБР викрило масштабну схему дезертирства

Що заявив Омелян

Як стверджує Омелян, 24 лютого 2022 року він добровільно вступив до лав української армії. За його словами, під час служби він брав участь у бойових завданнях і ніс службу в підрозділі без будь-яких привілеїв.

Ексміністр також розповів, що 24 серпня 2024 року по позиції його батальйону, де він тоді перебував, було завдано ударів двома російськими КАБами. Тоді він отримав осколкові поранення та травму ноги.

Звільнення з армії

За словами Омеляна, навесні 2025 року він звільнився з лав ЗСУ після отриманих травм. Також він повідомив, що деякий час перебував у Великій Британії і нещодавно повернувся в Україну.

У ДБР раніше заявили про підозру колишньому міністру інфраструктури у справі, пов'язаній з ухиленням від військової служби. Інших деталей правоохоронці поки публічно не розкривали.

Нагадуємо, що слідчі повідомили про нові деталі у справі екссудді Макарівського районного суду, якого вважають причетним до організації злочинної групи, що займалася заволодінням квартирами померлих громадян. У ДБР ім'я підозрюваного не розкривають, однак, за інформацією джерел, ідеться про Олексія Тандира.

Зазначимо, що Служба безпеки України оголосила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Його підозрюють у запереченні збройної агресії Росії проти України та поширенні пропагандистських тез в інтересах Кремля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДБР Владимир Омелян Мобілізація в Україні
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату