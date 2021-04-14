ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экс-министр экономики Милованов возглавит новосозданный Нацфонд инвестиций

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 14:13
Экс-министр экономики Милованов возглавит новосозданный Нацфонд инвестиций Фото: Тимофей Милованов будет исполнять обязанности директора Нацфонда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов получил новую должность. Его назначили исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан в Telegram.

Национальный фонд инвестиций был создан в начале апреля 2021 года. Целью деятельности "Нацинвестфонду" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

Согласно уставу, предприятие будет заниматься:

  • привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
  • финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
  • привлечением инвестиций;
  • подготовкой инвестиционных и других проектов;
  • управлением объектами собственности в соответствии с законом;
  • образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;
  • будет участвовать в совместной деятельности;
  • принимать участие в социально значимых проектах

Фонд был создан по поручению президента.

Напомним, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы Кабинет Министров Украины
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой