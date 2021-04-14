Экс-министр экономики Милованов возглавит новосозданный Нацфонд инвестиций
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов получил новую должность. Его назначили исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан в Telegram.
Национальный фонд инвестиций был создан в начале апреля 2021 года. Целью деятельности "Нацинвестфонду" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.
Согласно уставу, предприятие будет заниматься:
- привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
- привлечением инвестиций;
- подготовкой инвестиционных и других проектов;
- управлением объектами собственности в соответствии с законом;
- образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;
- будет участвовать в совместной деятельности;
- принимать участие в социально значимых проектах
Фонд был создан по поручению президента.
Напомним, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.