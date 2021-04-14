Екс-міністр економіки Милованов очолить новостворений Нацфонд інвестицій
Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Національний фонд інвестицій України".
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Василь Мокан у Telegram.
Національний фонд інвестицій було створено на початку квітня 2021 року. Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.
Відповідно до статуту, підприємство буде займатися:
- залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;
- фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проектів;
- залученням інвестицій;
- підготовкою інвестиційних та інших проектів;
- управлінням об’єктами власності відповідно до закону;
- утворенням інвестиційних фондів, буде брати участь в інвестиційних фондах;
- буде брати участь у спільній діяльності;
- братиме участь у соціально значущих проектах.
Фонд було створено за дорученням президента.
Нагадаємо, 19 березня глава держави Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій.