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Екс-міністр економіки Милованов очолить новостворений Нацфонд інвестицій

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 14:13
Екс-міністр економіки Милованов очолить новостворений Нацфонд інвестицій Фото: Тимофій Милованов буде виконувати обов'язки директора Нацфонду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Василь Мокан у Telegram.

Національний фонд інвестицій було створено на початку квітня 2021 року. Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

Відповідно до статуту, підприємство буде займатися:

  • залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;
  • фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проектів;
  • залученням інвестицій;
  • підготовкою інвестиційних та інших проектів;
  • управлінням об’єктами власності відповідно до закону;
  • утворенням інвестиційних фондів, буде брати участь в інвестиційних фондах;
  • буде брати участь у спільній діяльності;
  • братиме участь у соціально значущих проектах.

Фонд було створено за дорученням президента.

Нагадаємо, 19 березня глава держави Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій.

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