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Екс-міністр екології відбувся штрафом у справі про хабар для САП

Фото: Микола Злочевський, колишній міністр екології України (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський часів Януковича отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень у справі про хабар правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Згідно з угодою суд визнав колишнього міністра винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України", - сказано у повідомленні САП.

Там також зазначили, що, крім штрафу, Злочевський надав 500 млн гривень для проекту Армія дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн гривень.

Справа Злочевського

Нагадаємо, 2020 року правоохоронці затримали колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка та одного з керівників групи компаній Burisma, яку пов'язують з Миколою Злочевським, Андрія Кічу.

Їх спіймали в момент, коли вони хотіли передати хабар для керівника САП Назара Холодницького. У такий спосіб зловмисники намагалися "купити" закриття кримінальної справи, де фігурував колишній глава Мінекології Злочевський. Екс-чиновника підозрювали у присвоєнні стабілізаційного кредиту "Реал Банку".

 

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САПкоррупцияМинэкологииНиколай Злочевский