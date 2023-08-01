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Экс-министр экологии отделался штрафом по делу о взятке для САП

Фото: Николай Злочевский, бывший министр экологии Украины (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский времен Януковича получил штраф в размере 68 тысяч гривен в деле о взятке правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Согласно соглашению суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины", - сказано в сообщении САП. 

Там также отметили, что, помимо штрафа, Злочевский предоставил  500 млн гривен для проекта Армия дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн гривен.

Дело Злочевского

Напомним, в 2020 году правоохранители задержали бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний Burisma, которую связывают с Николаем Злочевским, Андрея Кичу.

Их поймали в момент, когда они хотели передать взятку для руководителя САП Назара Холодницкого. Таким образом злоумышленники пытались "купить" закрытие уголовного дела, где фигурировал бывший глава Минэкологии Злочевский. Экс-чиновника подозревали в присвоении стабилизационного кредита "Реал Банка".

 

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САПкоррупцияМинэкологииНиколай Злочевский