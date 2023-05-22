Екс-міліціонер з Одеси отримав довічне ув’язнення за спробу підриву залізниці

Колишній міліціонер з Одеси співпрацював з ГРУ Росії та планував підірвати залізницю в регіоні. Його засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду.

"Ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Чоловік збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

"Він встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу та отримувати відповідні фото через мобільний додаток", - пояснили в СБУ.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.