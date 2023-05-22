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Экс-милиционер из Одессы получил пожизненное заключение за попытку подрыва железной дороги

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Одесса, Понедельник 22 мая 2023 18:01
Экс-милиционер из Одессы получил пожизненное заключение за попытку подрыва железной дороги Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший милиционер из Одессы сотрудничал с ГРУ России и планировал взорвать железную дорогу в регионе. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

"Вражеским приспешником оказался бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

Мужчина собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Полученные сведения планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении.

"Он установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение", - пояснили в СБУ.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Одессы собирал информацию о местных волонтерах и известных украинских военных и передавал ее россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Ранее сообщалось, что другой житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

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