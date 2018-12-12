Экс-мэру Полтавы сообщили о подозрении

Фото: объявления подозрения (pol.gp.gov.ua)

Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационной системы

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему городскому голове Полтавского городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проуратури Полтавской области.

Как отмечается, ему объявили подозрение по части 3 статьи 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности юридического лица - Полтавского городского совета) и за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (Организация несанкционированного вмешательства в работу информационной системы) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что решением сессии Полтавского городского совета от 14 сентября 2018 года были прекращены полномочия Полтавского городского головы.

Также следователи выяснили, что неустановленные лица совместно с бывшим городским головой в ноябре текущего года, из ранее похищенного ключа государственного регистратора Красноградской РГА Харьковской области, по якобы заявлению несуществующего лица, безосновательно вмешались в Реестр, определив Полтавским городским головой ранее уволенного руководителя. На устранение этих незаконных действий с Реестром регистратором определенного легитимного руководителя Полтавского городского совета - Шамоту А.С.

В дальнейшем, экс-глава Полтавского городского совета, осознавая, что регистрационные действия осуществлены на основании соответствующих решений Полтавского городского совета являются законными, доводя свой преступный умысел до конца, обратился к Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с жалобой об отмене указанных регистрационных действий

Впоследствии, в начале декабря текущего года неустановленными лицами с использованием ключа государственного регистратора Киевской области, без его согласия, внесены изменения в Реестр, которыми определено Полтавским городским председателем бывшего руководителя указанного органа.

Указанные незаконные действия дестабилизируют работу совета в зимний период.

В связи с этим, прокуратура Полтавской области сообщила экс-мэру Полтавы о подозрении.

За указанные преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

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