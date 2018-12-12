Екс-меру Полтави повідомили про підозру

Фото: оголошення підозри (pol.gp.gov.ua)

Його звинувачують несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної системи

Прокуратура повідомила про підозру колишньому міському голові Полтавської міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу проуратури Полтавської області.

Як зазначається, підозру оголосили за частиною 3 статті 206 (Протидія законній господарській діяльності юридичної особи - Полтавської міської ради) та за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (Організація несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії Полтавської міської ради від 14 вересні 2018 року було припинено повноваження Полтавського міського голови.

Також слідчі з'ясували, що невстановлені особи спільно з колишнім міським головою у листопаді поточного року, з раніше викраденого ключа державного реєстратора Красноградської РДА Харківської області, за начебто заявою неіснуючої особи, безпідставно втрутилися до Реєстру, визначивши Полтавським міським головою раніше звільненого керівника. На усунення цих незаконних дій з Реєстром реєстратором визначеного легітимного керівника Полтавської міської ради - Шамоту О.С.

У подальшому, екс-очільник Полтавської міської ради, усвідомлюючи, що реєстраційні дії здійснені на підставі відповідних рішень Полтавської міської ради є законними, доводячи свій злочинний умисел до кінця, звернувся до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України зі скаргою щодо скасування вказаних реєстраційних дій.

Згодом, на початку грудня поточного року невстановленими особами з використанням ключа державного реєстратора Київської області, без його згоди, внесено зміни до Реєстру, якими визначено Полтавським міським головою колишнього керівника вказаного органу.

Вказані незаконні дії дестабілізують роботу ради у зимовий період.

У зв'язку з цим, прокуратура Полтавської області повідомила екс-меру Полтави про підозру.

За вказані злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

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