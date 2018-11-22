Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали с инсультом

Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Суд по делу Штепы перенесли на 24 января

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковское издание News Room.

Как сообщается, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес заседание по делу Штепы из-за ее госпитализации на 24 января 2018 года. Как отмечается, она перенесла инсульт.

Отметим, Штепе инкриминируют статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. На данный момент она находится под домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось, что Штепа планирует вновь стать мэром Славянска, по ее словам, никто не справится с этим лучше.

Ранее РБК-Украина писало, что Штепа подала иск в суд в отношении первого вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко о защите чести и достоинства.

"Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", - прокомментировала Геращенко иск Штепы.