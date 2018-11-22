Екс-мера Слов'янська Штепу госпіталізували з інсультом

Фото: Неля Штепа (УНІАН)

Суд у справі Штепи перенесли на 24 січня

Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу госпіталізували з інсультом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківське видання News Room.

Як повідомляється, в прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс засідання по справі Штепи через її госпіталізацію на 24 січня 2018 року. Як наголошується, вона перенесла інсульт.

Зазначимо, Штепі інкримінують статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України. На даний момент вона перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Штепа планує знову стати мером Слов'янська, за її словами, ніхто не впорається з цим краще.

Раніше РБК-Україна писало, що Штепа подала позов в суд стосовно першого віце-спікера Верховної ради Ірина Геращенко про захист честі і гідності.

"Розглядаю ці дії "чесних та достойних" як спроби затягнути власні судові процеси", - прокоментувала Геращенко позов Штепи.