Екс-мер Одеси Костусєв та двоє бізнесменів отримали підозру: що відомо про справу

За даними РБК-Україна, підозру оголосили колишньому меру міста Олексію Костусєву, який очолював місто з 6 листопада 2010 року по 4 листопада 2013 року, його ексзаступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову.

Як з'ясувало слідство, вони у 2011 році зареєстрували спеціальне ТОВ, яке разом з Одеською міською радою заснувало товариство з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Подальша мета товариства - отримання у власність та приватизація майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.

Саме Кауфман і Борухович є контролерами ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент", яка володіє 75% ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Костусєв тоді забезпечив отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства. Він розповів депутатам про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту.

Також посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

В результаті їх діяльності, місто втратило контроль над аеропортом та не отримувало прибутку від його діяльності. Тоді місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень, 118 мільйонів гривень з яких - це вартість аеропорту, а інша – незаконно привласнений прибуток.

Зауважимо, що Кауфмана і Боруховича ще минулого року взяли під варту із альтернативною заставою у 129 і 124 мільйона гривень відповідно. Тоді гроші знайшлися майже одразу і вони одразу ж вийшли із СІЗО.

Фото: схема привласнення аеропорту (t.me/nab_ukraine)

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