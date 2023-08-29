Экс-мэр Одессы Костусев и два бизнесмена получили подозрение: что известно о деле

По данным РБК-Украина, подозрение объявили бывшему мэру города Алексею Костусеву, который возглавлял город с 6 ноября 2010 года по 4 ноября 2013 года, его экс-заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

Как выяснило следствие, они в 2011 году зарегистрировали специальное ООО, которое вместе с Одесским городским советом учредило общество с распределением долей 75% и 25% соответственно. Дальнейшая цель общества – получение в собственность и приватизация имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 миллионов гривен.

Именно Кауфман и Борухович являются контролерами ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", владеющей 75% ООО "Международный аэропорт "Одесса".

Костусев тогда обеспечил получение согласия депутатов ОМР на создание общества. Он рассказал депутатам о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта.

Также чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

В результате их деятельности город потерял контроль над аэропортом и не получал прибыли от его деятельности. Тогда местный бюджет понес убытки на сумму более 2,5 миллиарда гривен, 118 миллионов гривен из которых – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Заметим, что Кауфмана и Боруховича еще в прошлом году заключили под стражу с альтернативным залогом в 129 и 124 миллиона гривен соответственно. Тогда деньги нашлись почти сразу, и они сразу же вышли из СИЗО.

Фото: схема присвоения аэропорта (t.me/nab_ukraine)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.