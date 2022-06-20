Экс-мэр Киева призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР": прокуратура завела дело

Бывший городской голова Киева призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР". Прокуратура уже открыла уголовное производство по факту публичных призывов к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Черновецком.
По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций, незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".
Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
Напомним, на днях спецслужбы задержали предателя, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону оккупантов.
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