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Экс-мэр Киева призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР": прокуратура завела дело

Фото: Леонид Черновецкий, экс-мэр Киева (twitter.com/tata)
Автор: Евгений Прокопенко

Бывший городской голова Киева призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР". Прокуратура уже открыла уголовное производство по факту публичных призывов к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Черновецком.

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций, незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, на днях спецслужбы задержали предателя, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону оккупантов.

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Прокуратура