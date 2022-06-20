Екс-мер Києва закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР": прокуратура завела справу

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Леоніда Черновецького.

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України екс-мер столиці на власній сторінці у соціальній мережі "Facebook" розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій - незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.