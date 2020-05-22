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Экс-майора ВСУ осужден за госизмену

Новости » Общество     22.05.2020 - 12:05
Экс-майора ВСУ осужден за госизмену
Фото: здание Верховного суда (РБК-Украина)

Офицера обвиняют в завладении военным самолетом в интересах Российской Федерации

Верховный суд оставил без изменений судебные решения, согласно которым экс-майор Вооруженных сил Украины осужден за государственную измену. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Как сообщается, бывший заместитель командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных сил осужден за оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как отмечается, экс-майора приговорили за государственную измену к 12 годам лишения свободы с лишением воинского звания (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Осужденный своей вины не признал.

По приговору, занимая должность заместителя командира эскадрильи по работе с личным составом одной из воинских частей Украины экс-майор ВСУ, с июня по сентябрь 2014 занимался шпионажем: передавал представителям Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну. А также предпринял попытку завладения военным самолетом ВСУ и перелета ним на территорию РФ.

Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил расследование уголовного производства о возможной госизмене экс-первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки. Расследуется возможная связь украинского экс-чиновника и его семьи с представителями Российской Федерации.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины офицерпредательСуд
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