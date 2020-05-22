Екс-майор ЗСУ засуджено за держзраду

Фото: будівля Верховного суду (РБК-Україна)

Офіцера звинувачують у заволодінні військовим літаком в інтересах Російської Федерації

Верховний суд залишив без змін судові рішення, відповідно до яких екс-майора Збройних сил України засуджено за державну зраду. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляється, колишнього заступника командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних сил засуджено за надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Як зазначається, екс-майора засудили за державну зраду до 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання (ч. 1 ст. 111 КК України). Засуджений своєї вини не визнав.

За вироком, обіймаючи посаду заступника командира ескадрильї по роботі з особовим складом однієї з військових частин України екс-майор ЗСУ, з червня по вересень 2014 року займався шпигунством: передавав представникам Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю. А також здійснив спробу заволодіння військовим літаком ЗСУ та перельоту ним на територію РФ.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив розслідування кримінального провадження про можливу держзраду екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Розслідується можливий зв'язок українського екс-чиновника та його сім'ї з представниками Російської Федераці.

Автор: Андрій Козловський