Экс-лидер Каталонии Пучдемон вернется из Германии в Бельгию

В эту субботу Пучдемон вернется в Бельгию

Бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон принял решение вернуться в Бельгию после того, как немецкий суд отменил постановление об экстрадиции его в Испанию. Об этом сообщает DW.

Так, Пучдемон планирует в эту субботу покинуть Германию и вернуться в Бельгию, где находился после бегства из Испании весной. Такое решение он озвучил 25 июля на пресс-конференции в Берлине.

Пучдемон подчеркнул, что его политическая активность также будет базироваться в Бельгии.

Отметим, Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна отменил постановление об экстрадиции экс-главы Каталонии в Испании, а до этого Верховный суд Испании отменил международный ордер на арест Пучдемона.

Немецкий суд заявил о допустимости экстрадиции Пучдемона в Испанию только по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Это означает, что в Испании Пучдемона могут судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению.

Напомним, 17 июля экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новое движение за независимость региона от Испании.

В мае Пучдемон отказался баллотироваться на пост главы регионального правительства и предложил вместо себя другую кандидатуру - депутата Кима Тора.