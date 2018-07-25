Екс-лідер Каталонії Пучдемон повернеться з Німеччини до Бельгії

У цю суботу Пучдемон повернеться до Бельгії

Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон прийняв рішення повернутися до Бельгії після того, як німецький суд скасував постанову про екстрадицію його до Іспанії. Про це повідомляє DW.

Так, Пучдемон планує у цю суботу залишити Німеччину та повернутися до Бельгії, де перебував після втечі з Іспанії навесні. Таке рішення він озвучив 25 липня на прес-конференції у Берліні.

Пучдемон підкреслив, що його політична активність також буде базуватися у Бельгії.

Зазначимо, Верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про екстрадицію екс-глави Каталонії до Іспанії, а до цього Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.

Німецький суд заявив про допустимість екстрадиції Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означає, що в Іспанії Пучдемона можуть судити лише за набагато менш серйозним обвинуваченням.

Нагадаємо, 17 липня екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував новий рух за незалежність регіону від Іспанії.

У травні Пучдемон відмовився від балотування на пост глави регіонального уряду і запропонував замість себе іншу кандидатуру - депутата Кіма Тора.