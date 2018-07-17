Пучдемон объявил о создании нового движения за независимость Каталонии

Новое движение сепаратистов получило название "Национальный призыв к республике"

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новое движение за независимость региона от Испании. Об этом он заявил по видеосвязи на специальном мероприятии в Барселоне, передает DW.

Сообщается, что накануне в Барселоне прошло мероприятие, на котором Пучдемон и нынешний глава автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения для объединения сторонников независимости Каталонии. Движение получило название "Национальный призыв к республике".

"Мы сильнее, когда можем действовать все вместе и едино", - заявил Пучдемон и добавил, что осенью должна появиться новая партия, которая объединит каталонских сепаратистов и будет стремиться к созданию "независимого государства в форме республики".

Напомним, ранее немецкий суд признал допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию. По мнению суда, основанием для этого может служить статья обвинения испанской стороны о растрате государственных средств. Сейчас экс-премьер Каталонии находится в Германии под подпиской о невыезде. Согласно постановлению суда, он может пока оставаться на свободе.