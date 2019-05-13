Экс-командующий ООС назвал число военных РФ на Донбассе и в Крыму

На оккупированных территориях Укаины - в Крыму и на Донбассе - сейчас находится около 75 тысяч российских кадровых военных. Как информирует РБК-Украина, об этом в интервью ТСН сказал бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.

Также он отметил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия.

"В Крыму 40 тысяч российских военных, в ОРДЛО - 35 тысяч: спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан - это еще до выдачи паспортов", - сказал Наев.

Остальные члены личного состава - местные жители, добавил он. Также Наев отметил, что в РФ не афишируют командиров так называемого первого армейского корпуса в Донецке или второго армейского корпуса в Луганске.

"Это является частичным подтверждением того, что эти должности занимают кадровые российские генералы", - резюмировал он.

Напомним, недавно наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 14 реактивных систем залпового огня, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксированых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне близ оккупированного Миусинска. Рядом с населенным пунктом Шимшиновка наблюдатели заметили 12 танков, еще 24 вражеских танков были зафиксированы вблизи Круглика.