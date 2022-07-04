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Экс-командиру украинской подлодки "Запорожье" сообщено о подозрении в госизмене

Фото: украинская подлодка "Запорожье" (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему капитану украинской подводной лодки "Запорожье". Он перешел на сторону врага в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ведомстве рассказали, что во время российской оккупации Крыма командир сдал единственную субмарину без боя и перешел на сторону врага.

"

Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему депутату от "Оппозиционного блока" в Херсонском областном совете. Ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.

Как сообщалось, Верховной раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену.

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