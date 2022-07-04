Экс-командиру украинской подлодки "Запорожье" сообщено о подозрении в госизмене
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему капитану украинской подводной лодки "Запорожье". Он перешел на сторону врага в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ведомстве рассказали, что во время российской оккупации Крыма командир сдал единственную субмарину без боя и перешел на сторону врага.
"Сейчас он в должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского Флота РФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - отметили в ГБР.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему депутату от "Оппозиционного блока" в Херсонском областном совете. Ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.
Как сообщалось, Верховной раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену.
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