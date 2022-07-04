Экс-командиру украинской подлодки "Запорожье" сообщено о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему капитану украинской подводной лодки "Запорожье". Он перешел на сторону врага в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

В ведомстве рассказали, что во время российской оккупации Крыма командир сдал единственную субмарину без боя и перешел на сторону врага.

" Сейчас он в должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского Флота РФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - отметили в ГБР.