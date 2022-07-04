Екс-командиру українського підводного човна "Запоріжжя" повідомлено про підозру у держзраді
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді колишньому капітану українського підводного човна "Запоріжжя". Він перейшов на бік ворога в 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
У відомстві розповіли, що під час російської окупації Криму командир здав єдину субмарину без бою і перейшов на бік ворога.
"Зараз він на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів", - зазначили в ДБР.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому депутату від "Опозиційного блоку" в Херсонській обласній раді. Йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.
Як повідомлялося, Верховній Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду.
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