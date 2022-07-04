Екс-командиру українського підводного човна "Запоріжжя" повідомлено про підозру у держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді колишньому капітану українського підводного човна "Запоріжжя". Він перейшов на бік ворога в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

У відомстві розповіли, що під час російської окупації Криму командир здав єдину субмарину без бою і перейшов на бік ворога.

" Зараз він на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів", - зазначили в ДБР.