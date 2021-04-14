Экс-командиру отряда морской охраны объявили подозрение из-за сдачи воинской части в Крыму

Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение государственной измены.
Следствие установило, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и воинских частей в Крыму, командир Керченского отряда морской охраны совершил маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова.
У связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны военной части № 1472 в г. Керчь АР Крым, чтобы ее не захватили российские военные.
Подозреваемый дал незаконный приказ открыть ворота и запустить на территорию воинской части автобуса с представителями Вооруженных сил РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единицы ВСУ.
Напомним, в Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-ворського флота Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины с 2014 года направила в суд 1960 уголовных производств относительно государственной измены и терроризма.