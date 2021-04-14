Экс-командиру отряда морской охраны объявили подозрение из-за сдачи воинской части в Крыму

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора .

Следствие установило, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и воинских частей в Крыму, командир Керченского отряда морской охраны совершил маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова.

У связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны военной части № 1472 в г. Керчь АР Крым, чтобы ее не захватили российские военные.

Подозреваемый дал незаконный приказ открыть ворота и запустить на территорию воинской части автобуса с представителями Вооруженных сил РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единицы ВСУ.