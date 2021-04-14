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Екс-командиру загону морської охорони оголосили підозру через здачу військової частини в Криму

Автор: РБК-Україна

Колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби України повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення державної зради.

Про це повідомили у прес-центрі Офіса генпрокурора.

Слідство встановило, що у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин у Криму, командир Керченського загону морської охорони здійснив маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова.

У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, щоб її не захопили російські військові.

Підозрюваний надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з представниками Збройних сил РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до військової одиниці ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-ворського флоту Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України з 2014 року скерувала до суду 1960 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму.

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Новини України Кримвійськовідержзрада
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