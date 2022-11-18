Екс-командир "ЛНР" грабував українців на окупованій території з 2014 року. Його затримали

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ЛНР". Він займався затриманням людей на окупованій частині України та пограбуванням майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У квітні 2014 року мешканець Луганської області вступив до одного із підрозділів незаконного збройного формування РФ для участі у веденні агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.
"З 2015 року громадянин, перебуваючи на окупованій території АР Крим та окремих територіях, підконтрольних Україні, підтримує зв’язки із керівництвом терористичної організації "ЛНР", - додали у прокуратурі.
Чоловіка вдалося затримати та помістити під варту. Під час обшуку його житла виявили склад зброї та боєприпасів. Екс-командиру "ЛНР" оголосили про підозру в "створенні терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала колаборантку з міста Балаклії Харківської області, яка вербувала кадри для співпраці з російськими окупантами.
РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.