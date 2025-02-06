Екс-керівники USAID засудили спроби Трампа ліквідувати Агентство
Група колишніх керівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) виступили проти спроб адміністрації Дональда Трампа ліквідувати відомство. У заяві вони закликали Конгрес оперативно захистити статутну роль Агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Авторами та підписантами заяви є Саманта Павер, Гейл Сміт, Ендрю Націос, Браян Етвуд і Пітер Макферсон. Вони працювали в адміністраціях Байдена, Обами, Джорджа Буша-молодшого, Клінтона та Рейгана відповідно.
В оприлюдненому в середу документі, п'ять колишніх адміністраторів зазначили, що "послаблення і навіть знищення Агентства не принесе користі жодній з політичних партій і завдасть шкоди всім американцям". Вони виступили на захист працівників USAID, що зазнали жорстокої риторичної атаки з боку президента Дональда Трампа й Ілона Маска.
У заяві зазначається, що хоча її автори не згодні з усіма питаннями, але щиро погоджуються, що USAID та американські програми зовнішньої допомоги є життєво важливими для американських інтересів.
"Ми згодні, що кар'єрні чоловіки та жінки USAID добре послужили кожному з нас, і що обов'язком Адміністрації та Конгресу є швидкий захист статутної ролі Агентства", - йдеться у заяві.
"Нездатність підтримувати глобальну взаємодію, яку забезпечує іноземна допомога, вшановувати чоловіків і жінок нашої цивільної служби так само, як ми вшановуємо військовослужбовців, або послабити і навіть знищити Агентство, не принесе користі жодній політичній партії і завдасть шкоди всім американцям", - зазначили автори документу.
За висновком Дослідницької служби Конгресу США, ухвалені адміністрацією Трампа рішення про ліквідацію Агентства, порушують закон.
Призупинення фінансової допомоги США
Дональд Трамп і низка членів Республіканської партії тривалий час критикували діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в часи адміністрацій Барака Обами і Джо Байдена. На їхню думку, робота цієї структури була марною витратою американських коштів на зовнішню допомогу.
Після інавгурації, адміністрація Трампа зробила низку кроків, спрямованих на ліквідацію Агентства.
21 січня Трамп припинив на 90 днів усі програми зовнішньої допомоги США. Їх перевірять на відповідність політичним цілям держави.
4 лютого Трамп призначив державного секретаря США Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.
Впродовж кількох днів агентство відправило у відпустку тисячі підрядників, зокрема тих, хто працює в якості дипломатів за кордоном, або заблокувало їх доступ до критично важливих систем агентства.
У вівторок ввечері чиновники, які безпосередньо найняті урядом США, почали отримувати повідомлення про відпустки. Пізніше того ж вечора агентство повідомило своїх співробітників, що "весь персонал, найнятий за прямим наймом", за деякими винятками, "буде відправлений в адміністративну відпустку по всьому світу" в п'ятницю, 7 лютого, о 23:59.
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