Экс-руководители USAID осудили попытки Трампа ликвидировать Агентство

Группа бывших руководителей Агентства США по международному развитию (USAID) выступили против попыток администрации Дональда Трампа ликвидировать ведомство. В заявлении они призвали Конгресс оперативно защитить уставную роль Агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Авторами и подписантами заявления являются Саманта Пауэр, Гейл Смит, Эндрю Нациос, Брайан Этвуд и Питер Макферсон. Они работали в администрациях Байдена, Обамы, Джорджа Буша-младшего, Клинтона и Рейгана соответственно.

В обнародованном в среду документе, пять бывших администраторов отметили, что "ослабление и даже уничтожение Агентства не принесет пользы ни одной из политических партий и нанесет вред всем американцам". Они выступили в защиту работников USAID, подвергшихся жестокой риторической атаке со стороны президента Дональда Трампа и Илона Маска.

В заявлении отмечается, что хотя его авторы не согласны со всеми вопросами, но искренне соглашаются, что USAID и американские программы внешней помощи являются жизненно важными для американских интересов.

"Мы согласны, что карьерные мужчины и женщины USAID хорошо послужили каждому из нас, и обязанностью Администрации и Конгресса является быстрая защита уставной роли Агентства", - говорится в заявлении.

"Неспособность поддерживать глобальное взаимодействие, которое обеспечивает иностранная помощь, чествовать мужчин и женщин нашей гражданской службы так же, как мы чествуем военнослужащих, или ослабить и даже уничтожить Агентство, не принесет пользы ни одной политической партии и нанесет вред всем американцам", - отметили авторы документа.

По заключению Исследовательской службы Конгресса США, принятые администрацией Трампа решения о ликвидации Агентства, нарушают закон.