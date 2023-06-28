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Екс-керівника прокуратури Миколаєва засудили до довічного позбавлення волі за держзраду

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

На початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв РФ у веденні війни проти України.

Він надавав представникам Росії наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в місті Миколаєві та Миколаївській області.

Покарання для колишнього прокурора

Прокурори просили максимально можливе покарання - довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Інформація від СБУ

Служба безпеки України повідомила, що вона провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину.

"Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ", - йдеться у заяві.

Про кого йде мова

Раніше повідомлялось, що йдеться про колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. В обмін на інформацію він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

Бої за Миколаїв

Бойові дії в Миколаєві та Миколаївській області почалися на самому початку вторгнення РФ. Окупанти намагалися стрімко прорватися в місто і захопити його, проте ЗСУ змогли відкинути ворога.

Протягом тривалого часу росіяни обстрілювали Миколаїв із РСЗВ та С-300. Неодноразово ворожі снаряди влучали в багатоквартирні будинки, внаслідок чого гинули мирні жителі.

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