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Экс-руководителя прокуратуры Николаева приговорили к пожизненному лишению свободы за госизмену

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену. Он помогал россиянам в начале вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В начале марта 2022 года, бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал РФ в ведении войны против Украины.

Он предоставлял представителям России имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера о текущей ситуации в городе Николаеве и Николаевской области.

Наказание для бывшего прокурора

Прокуроры просили максимально возможное наказание - пожизненное заключение. Суд, учитывая имеющиеся доводы и позиции обеих сторон, назначил ему наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией принадлежащего имущества.

Информация от СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что она провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления.

"Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", - говорится в заявлении.

О ком идет речь

Ранее сообщалось, что речь идет о бывшем главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе. В обмен на информацию он надеялся продолжить работать в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.

Бои за Николаев

Боевые действия в Николаеве и Николаевской области начались в самом начале вторжения РФ. Оккупанты пытались стремительно прорваться в город и захватить его, однако ВСУ смогли отбросить врага.

В течение длительного времени россияне обстреливали Николаев из РСЗО и С-300. Неоднократно вражеские снаряды попадали в многоквартирные дома, в результате чего погибали мирные жители.

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