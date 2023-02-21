Екс-керівник Херсонської ОДА розповів, наскільки вдалось відновити інфраструктуру в регіоні

"У правобережній частині Херсонщини відновлено електропостачання у 94 із 228 населених пунктів, систему централізованого водопостачання у 156 з 186 населених пунктів, газопостачання у 56 з 87. Відновлено роботу понад 230 базових станцій (Vodafone, Київстар та Lifecell), а саме місто Херсон покрите на 89% базовими сервісами Vodafone, на 70% Київстар та на 80% Lifecell", - повідомив Янушевич.

Також, за його словами, було відновлено проїзд по 10 мостам, та 25 із 39 приміських та міжміських маршрутів. Повноцінно запрацювала служба екстреної медичної допомоги, відновлена маршрутизація викликів на телефон 103.

"На кінець січня у Херсоні нам вдалося відновити водопостачання 286150 (97%) споживачів з загальної кількості 295 тисяч. Очікують відновлення водопостачання 8850 користувачів (3%). А по Херсонській області ми підключили 161 населених пункт (85%) із 189, з яких з використанням генераторів 87", - додав політик.

Крім того, на правобережжі повністю відновлена робота "Укрпошти". Працює 30 стаціонарних поштових відділень, решта населених пунктів обслуговуються пересувними відділеннями. Запрацювало близько 20 банківських відділень та близько 300 закладів торгівлі.

"Це, по суті, з середини листопада 2022 року, за короткий проміжок часу. Тож можу сказати, що відновити нормальне життя на деокупованих територіях важко, але можливо", - резюмував він.