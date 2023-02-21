Экс-руководитель Херсонской ОГА рассказал, насколько удалось восстановить инфраструктуру в регионе

"В правобережной части Херсонщины возобновлено электроснабжение в 94 из 228 населенных пунктов, систему централизованного водоснабжения в 156 из 186 населенных пунктов, газоснабжение в 56 из 87. Возобновлено работу более 230 базовых станций (Vodafone, Киевстар и Lifecell), а именно город Херсон 89% базовых сервисов Vodafone, на 70% Киевстар и на 80% Lifecell", - сообщил Янушевич.

Также, по его словам, был восстановлен проезд по 10 мостам и 25 из 39 пригородных и междугородных маршрутов. Полноценно заработала служба экстренной медицинской помощи, возобновлена маршрутизация вызовов на телефон 103.

"К концу января в Херсоне нам удалось восстановить водоснабжение 286150 (97%) потребителей из общего количества 295 тысяч. Ожидают восстановления водоснабжения 8850 пользователей (3%). А по Херсонской области мы подключили 161 населенных пункт (85%) из 189, из которых с использованием генераторов 87", - добавил политик.

Кроме того, на правобережье полностью возобновлена работа "Укрпочты". Работает 30 стационарных почтовых отделений, остальные населенные пункты обслуживаются передвижными отделениями. Заработало около 20 банковских отделений и около 300 торговых заведений.

"Это, в сущности, с середины ноября 2022 года, за короткий промежуток времени. Так что могу сказать, что восстановить нормальную жизнь на деоккупированных территориях трудно, но возможно", - резюмировал он.